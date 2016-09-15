Верстка простого одностраничника

HTML-версткаЗакрыт21 заявка284 просмотра
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Макет – www.lombard.axioma5.ru/

Смотрите техническое задание.

Пожалуйста – указывайте адекватные цены.

Любителей автоматически раскидать заявки отклоняю сразу.

7 лет назад
alienspro2008
Алексей 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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