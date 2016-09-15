Сверстать 3 страницы и натянуть на вордпресс

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Требуется сверстать и натянуть на вордпресс 3 страницы. Адаптива нет. Макет в psd. Полное ТЗ предоставляется в начале работы.

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов