Адаптация сайта wordpress для мобильных

HTML-версткаЗавершен11 заявок207 просмотров
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Добрый день,

Надо адаптировать сайт http://english-home-school.com/ для мобильных устройств. Обе языковые версии (это два сайта в разных папках)

WordPress
7 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
tory_kuzya
Виктория 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$15
4 дня
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Было приятно работать. Все в срок и четко. Рекомендую!