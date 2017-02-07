tory_kuzya

Виктория tory_kuzya

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Верстаю

Использую в работе HTML5, CSS3, препроцессоры LESS/SCSS, шаблонизатор pug/jade, Photoshop (на уровне нарезки изображений из шаблона), CSS-фреймворк Bootstrap3-4 (или верстаю без фреймворка, благо и так умею;)),  JavaScript,  jQuery, использование иконочных шрифтов, svg, правильное подключение шрифтов на сайт, правильный favicon.

Собираю проект Gulp.js. Опыт работы с Angular, Vue, yii2.

Стремлюсь к идеалу.

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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Адаптивровать макет
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, все материалы, оперативная связь. Оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Уже не первый совместный проект)
Ответный отзыв
vlad248
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$4
10 баллов
6 лет назад
Поправить слайдер в модалке
Большое спасибо Виктории за оперативную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, все ясно и четко! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество))
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$23
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная Верстка Лендинга
Супер исполнитель Рекомендую!
Проект оказался не таким легким (клиент, не Антон оказался ужасно внимательным к мелочам), но мы его завершили! Спасибо за терпение, выдержку и помощь. Оплата получена четко. Рекомендую!
Ответный отзыв
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$14
10 баллов
8 лет назад
Сверстать адаптивно страницу сайта
HTML
Все хорошо, очередная страница сверстана!
Четко сформулированная задача, хорошая связь. Рекомендую.
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная версия для мобильных устройств
Однозначно рекомендую Викторию. Сделал работу на высшем уровне! Все четко до деталей!
Заказчик оперативно отвечает на возникающие вопросы, всегда на связи, оплата произведена сразу после выполнения работы (а позже поинтересовался дошли ли деньги). 10баллов! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
14 отзывов
$10/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга