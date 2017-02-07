Верстаю
Использую в работе HTML5, CSS3, препроцессоры LESS/SCSS, шаблонизатор pug/jade, Photoshop (на уровне нарезки изображений из шаблона), CSS-фреймворк Bootstrap3-4 (или верстаю без фреймворка, благо и так умею;)), JavaScript, jQuery, использование иконочных шрифтов, svg, правильное подключение шрифтов на сайт, правильный favicon.
Собираю проект Gulp.js. Опыт работы с Angular, Vue, yii2.
Стремлюсь к идеалу.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Несмотря на запятые со стороны проекта Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки ! Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще! Рекомендую всем к работе с данным исполнителем таких очень мало поверьте мне наслово!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, все материалы, оперативная связь. Оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Уже не первый совместный проект)
$4
10 баллов
6 лет назад
Большое спасибо Виктории за оперативную работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все ясно и четко! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество))
$23
10 баллов
8 лет назад
Супер исполнитель Рекомендую!
Ответный отзыв
Проект оказался не таким легким (клиент, не Антон оказался ужасно внимательным к мелочам), но мы его завершили! Спасибо за терпение, выдержку и помощь. Оплата получена четко. Рекомендую!
$14
10 баллов
8 лет назад
HTML
Все хорошо, очередная страница сверстана!
Ответный отзыв
Четко сформулированная задача, хорошая связь. Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Однозначно рекомендую Викторию. Сделал работу на высшем уровне! Все четко до деталей!
Ответный отзыв
Заказчик оперативно отвечает на возникающие вопросы, всегда на связи, оплата произведена сразу после выполнения работы (а позже поинтересовался дошли ли деньги). 10баллов! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
HTML-верстка
14 отзывов
$10/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга