Исправить адаптивную верстку для работы в WinPhone

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки157 просмотров

Верстка работает, нужно внести небольшие коррективы под WinPhone.

Требуемые изменения ниже.

Необходимо поправить адаптивную верстку сайта работающего на MODX http://www.dev.mirprognozov.ru :

— Сделать корректное отображение под Windows Phone главной страницы;

— Сделать корректное отображение под Windows Phone результатов тестов (обсуждаемо);

—  «Причесать» ссылки в подвале;

— Сохранить нормальную работу в других ОС;

—   «Причесать» вывод списка статей в разделе «Прогнозов»;

— Возможно, указать на другие косяки верстки;

От вас — опыт работы и портфолио.

MODX
8 лет назад
mazaini
Андрей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tory_kuzya
Виктория 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Виктория хорошо справилась с заданием, внесла дополнительные предложения по проекту. Всегда на связи, отвечает оперативно. Рекомендую!
Заказчик надежный, рассудительный, честный, пунктуальный, компромиссный - в общем одно удовольствие работать вместе! Спасибо.

Заявки фрилансеров

tory_kuzya
Виктория 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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