Вставить текст на сайт

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен36 заявок280 просмотров

ТЗ - вставить готовый текст на страницу сайта.

Оплата по факту

8 лет назад
strelok2
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$3
3 дня
Всё шикарно. Только положительные впечатления. Продолжаю и дальше работать. Рекомендую!
Замечательный заказчик, постоянно на связи, точно и понятно поставленная задача. Вообщем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад

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