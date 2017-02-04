Движок DLE Шаблон простенький вот этот http://newtemplates.ru/3334-firstline-dlya-dle-102.html многое вычищено и удалено за ненадобностью. Важно: Адаптивная версия - НЕ мобильная.
Вставить текст на сайт
ТЗ - вставить готовый текст на страницу сайта.
Оплата по факту
Выбранный исполнитель
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