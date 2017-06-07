Сделать адаптивным дизайн DLE шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок231 просмотр

Движок DLE

Шаблон простенький вот этот http://newtemplates.ru/3334-firstline-dlya-dle-102.html многое вычищено и удалено за ненадобностью.

Важно: Адаптивная версия - НЕ мобильная.

DLEHTML
8 лет назад
GoterY
50 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Егор сделал все быстро и с учетом пожеланий. Как специалиста по адаптации шаблона рекомендую. Все замечания исправлялись сразу и в процессе переписки.
Сотрудничеством остался доволен. Все хорошо

Заявки фрилансеров

typict
Егор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад