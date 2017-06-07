Нужна качественная верстка под андроиды. Одна страница
Сделать адаптивным дизайн DLE шаблона
Движок DLE
Шаблон простенький вот этот http://newtemplates.ru/3334-firstline-dlya-dle-102.html многое вычищено и удалено за ненадобностью.
Важно: Адаптивная версия - НЕ мобильная.
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