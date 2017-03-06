Сайт витрина по продаже поломоечных машин на WP

Для официального дилера в Перми требуется копия сайта по продаже поломоечных машин www.vipercleaning.ru. На сайте дилера не нужен личный кабинет, сравнение товара, только

каталог, описание товара, цена и кнопка купить которая отправляет заявку

на почту.

В админке при редактировании товара должны быть все поля которые присутствуют в описании товара

Результат показываете на своем хосте.

Постоплата на карту Сбербанка либо вебмани.