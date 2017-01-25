Доработать верстку сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок111 просмотров

Имеется сверстанный готовый дизайн сайта.

Необходимо добавить рабочие элементы в верстке, при необходимости подровнять то, что имеется и сделать готовый макет к сдаче.

В работу передаю верстку и исходник PSD.

Страница будет сажаться на WP, поэтому данный элемент необходимо сделать в верстке.

Если Вы откликаетесь, то пожалуйста, не надо говорить мне, что данный элемент делается в программировании.

ТЗ нет, нужно сделать выпадающее подменю, как во вложении. 

Рабочая страница одна.

Остальное во время переговоров.

Скайп для связи обязательно.

Если все будет хорошо, то буду другие работы и заказы.

Время на выполнение работы ограничено.

Пожалуйста, указывайте стоимость работы и время выполнения.

WordPress
8 лет назад
Kandisa
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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