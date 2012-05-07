задача решена мной спасбо всемВ описаниене есть макеты примерный шаблон планина 1 здесь пример готового скрипта который можно было использовать чтобы сыкономить время http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/ http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/ 2 по ссылкам выше можно ...
Перенос сайта с ReadyMag
Есть 2 страницы на движке ReadyMag. Одна посадочная, вторая с описанием предложения. Всё это дело переведено на 4 языка. Необходимо скопировать в чистый html+css+jquery (если необходим). Поддержка всех основных браузеров, мобильных устройств и планшетов. Также имеется экспорт сайта в .pdf и в .ai далее имеются использованные шрифты .otf
адрес сайта, о котором идёт речь, готов прислать в личку.
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