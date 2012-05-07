Перенос сайта с ReadyMag

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки575 просмотров

Есть 2 страницы на движке ReadyMag. Одна посадочная, вторая с описанием предложения. Всё это дело переведено на 4 языка. Необходимо скопировать в чистый html+css+jquery (если необходим). Поддержка всех основных браузеров, мобильных устройств и планшетов. Также имеется экспорт сайта в .pdf и в .ai далее имеются использованные шрифты .otf

адрес сайта, о котором идёт речь, готов прислать в личку.

CSSHTMLjQuery
8 лет назад
eurohosting
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sevvi
52 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
5 дней

Заявки фрилансеров

Sevvi
52 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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