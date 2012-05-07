задача решена мной спасбо всемВ описаниене есть макеты примерный шаблон планина 1 здесь пример готового скрипта который можно было использовать чтобы сыкономить время http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/ http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/ 2 по ссылкам выше можно ...
Верстка секций/блоков для лендингов на HTML/LESS
Нам по прежнему нужно больше HTML/CSS разработчиков для работы на уровне качества ThemeForest
Пока что новые проекты добавляются быстрее чем расширяется наша команда.
Оплата после выполнения и проверки секции (блока) лендинга – одна секция 300 рублей
Заявки фрилансеров
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