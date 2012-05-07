Верстка секций/блоков для лендингов на HTML/LESS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок185 просмотров

Нам по прежнему нужно больше  HTML/CSS разработчиков для работы на уровне качества ThemeForest 

Пока что новые проекты добавляются быстрее чем расширяется наша команда. 

Оплата после выполнения и проверки секции (блока) лендинга – одна секция 300 рублей 

CSSHTML
8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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