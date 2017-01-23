Нужно выкачать рабочий лендинг и немного отредактировать

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки224 просмотра

Нужно выкачать уже работающий лендинг, немного отредкатировать (убрать пару блоков) + поменять текста и фото.

За подробной информацией в ЛС. 

8 лет назад
selan777
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров