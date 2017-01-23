Вёрстка сайта из psd Под WordPress . Знание html5, CSS 3, java, Ajax Видимо блочная вёрстка + вёрстка мобильной версии. кроссбраузерность адаптивность высокая скорость загрузки страниц ...
Нужно выкачать рабочий лендинг и немного отредактировать
Нужно выкачать уже работающий лендинг, немного отредкатировать (убрать пару блоков) + поменять текста и фото.
За подробной информацией в ЛС.
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