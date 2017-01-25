Переверстать выпадающее меню в шаблоне Битрикс

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Завершен4 заявки185 просмотров

Всем доброго дня!

Есть сайт на Битрикс (готовое решение). Необходимо переверстать меню. См. картинки

8 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо за быструю и качественную работу! Отдельное спасибо за исправление старой ошибки в верстке.
Всегда рад работать с заказчиками, такие как Анна, которые точно знают что им нужно сделать и без всякой воды. Постоянно на связи и оплата сразу по завершению проекта (с приятным бонусом). Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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