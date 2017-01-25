Сайт: 1. Поправить адаптивность для iOS 2. Блок ADS разместить перед название статьи 3. Related articles - адаптивность 4. Поправить отступы на внутренней странице(покажу точнее). 4. На главную страницу вернуть шапку ...
Переверстать выпадающее меню в шаблоне Битрикс
Всем доброго дня!
Есть сайт на Битрикс (готовое решение). Необходимо переверстать меню. См. картинки
Выбранный исполнитель
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