Доработка шапки темы Word Press

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки191 просмотр

Я новичок в разработке сайтов на WP. Использую готовую тему, и возникла проблема с изменением шапки сайта!

В теме два верхнего меню, которые надо немного доработать, при этом чтобы настройщик темы продолжал дальше с ними работать для них.

Что требуется:

1. Изменить центровку второго меню с левой стороны на правую.

2. Поменять местами вывод логотипа с первого меню на второе.

3. Добавить номер телефона на второе меню, там где раньше был лого.

4. Добавить во второе меню кнопку (через css меню или через код виджета).

Крайне желательно, что бы работа проводилась так сказать моими руками, по скайпу. Уверен, то для спеца, это займет не более часа!

Плачу 1 500р. за работу и мои консультации в процессе.

CSSWordPress
8 лет назад
onetopru
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

glebkema
Глеб 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Задача была выполнена в срок и по всем требованиям. Глеб, настоящий профессионал в своем деле, основательно подходит к работе. Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую, как надежного исполнителя.
С Андреем легко иметь дело. Он чётко обозначает цели и охотно учится новому. Приятно видеть результаты работы и понимать, что ими будут пользоваться.

Заявки фрилансеров

glebkema
Глеб 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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