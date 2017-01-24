Здравствуйте Фрилансеры, У нас есть проект: О проекте: компании загружают конкурсы и правила к ним. Люди фотографирются по теме и выставляют в конкурс свои фотографии. Тот кто побеждает и набирает наибольшее кол-во лайков ...
Доработка шапки темы Word Press
Я новичок в разработке сайтов на WP. Использую готовую тему, и возникла проблема с изменением шапки сайта!
В теме два верхнего меню, которые надо немного доработать, при этом чтобы настройщик темы продолжал дальше с ними работать для них.
Что требуется:
1. Изменить центровку второго меню с левой стороны на правую.
2. Поменять местами вывод логотипа с первого меню на второе.
3. Добавить номер телефона на второе меню, там где раньше был лого.
4. Добавить во второе меню кнопку (через css меню или через код виджета).
Крайне желательно, что бы работа проводилась так сказать моими руками, по скайпу. Уверен, то для спеца, это займет не более часа!
Плачу 1 500р. за работу и мои консультации в процессе.
Выбранный исполнитель
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