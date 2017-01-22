Создать новую Яндекс Карту для сайта.

Имеется старая яндекскарта на странице http://www.sudakdom.ru/karta.htm .

Нужно сделать такую же карту для резиновой страницы. Простое перемещение карты на новую резиновую страницу дает такой неприятный эффект - http://www.sudakdom.ru/karta2.htm . Приветствуется существующую подправить.. Возможно нужно версию API 2.0. Метки на карте должны содержать ссылки, как на образце. Метки должны быть такие же как на образце. Координаты меток должны лежать у меня на сайте. Возможность добавлять новые метки, дописыванием координат в файл с метками.

Жду предложений! Пишите сразу, как Вы предлагаете реализовать задачу.