Создать новую Яндекс Карту для сайта.

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Завершен2 заявки173 просмотра

Имеется старая яндекскарта на странице http://www.sudakdom.ru/karta.htm .

Нужно сделать такую же карту для резиновой страницы. Простое перемещение карты на новую резиновую страницу дает такой неприятный эффект - http://www.sudakdom.ru/karta2.htm . Приветствуется существующую подправить.. Возможно нужно версию API 2.0. Метки на карте должны содержать ссылки, как на образце. Метки должны быть такие же как на образце. Координаты меток должны лежать у меня на сайте. Возможность добавлять новые метки, дописыванием координат в файл с метками.

Жду предложений! Пишите сразу, как Вы предлагаете реализовать задачу.

8 лет назад
kulpinv
60 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$2
1 день
Мгновенное исполнение. Рекомендую!
Приятный заказчик, никаких проблем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад