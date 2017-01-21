Макет во вложении, есть PSD главной Адаптив шапки, подвала и меню сайта как на https://www.hzpc.com
Адаптивная верстка сайта
В паническом режиме необходимо выполнить адаптивную верстку главной страницы сайта с выпадающим меню на всю страницу (2 раздела). На все ссылки и кнопки поставить 404 страницу. Вышлю фото дизайна при обращении.Если не уверены, что сможете выполнить вовремя, пожалуйста, не пишите. Мне уже 4 дня выполняют заказ (боюсь, что так и не выполнят), а защита диплома завтра! :(Добавить предложение (47 Р)чтобы отправить свои контакты заказчикуПоделиться ссылкойПожаловаться на заданиеИли оставляйте неограниченное количество предложений
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