Адаптивная верстка сайта

В паническом режиме необходимо выполнить адаптивную верстку главной страницы сайта с выпадающим меню на всю страницу (2 раздела). На все ссылки и кнопки поставить 404 страницу. Вышлю фото дизайна при обращении.Если не уверены, что сможете выполнить вовремя, пожалуйста, не пишите. Мне уже 4 дня выполняют заказ (боюсь, что так и не выполнят), а защита диплома завтра! :(Добавить предложение (47 Р)чтобы отправить свои контакты заказчикуПоделиться ссылкойПожаловаться на заданиеИли оставляйте неограниченное количество предложений