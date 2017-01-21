Адаптивная верстка сайта

$67
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок222 просмотра

В паническом режиме необходимо выполнить адаптивную верстку главной страницы сайта с выпадающим меню на всю страницу (2 раздела). На все ссылки и кнопки поставить 404 страницу. Вышлю фото дизайна при обращении.Если не уверены, что сможете выполнить вовремя, пожалуйста, не пишите. Мне уже 4 дня выполняют заказ (боюсь, что так и не выполнят), а защита диплома завтра! :(Добавить предложение (47 Р)чтобы отправить свои контакты заказчикуПоделиться ссылкойПожаловаться на заданиеИли оставляйте неограниченное количество предложений

8 лет назад
guest_14848433500212
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров