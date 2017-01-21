Помощь по сайту

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Добрый день.

Задача следующая:

Есть сайт:  http://capstroy.kg/ak/

Нужно сделать на моем сайте такой эффект или объяснить мне как сделать эффект наведения на этажи здания как на этом примере.

Свой сайт скину кандидатам.

8 лет назад
vlad248
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва

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