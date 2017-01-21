Необходимо создать "универсальный" шаблон листинга для eBay. Пожалуйста посмотрите прототип листинга, который я "нарисовал" в прикепленных файлах под названием eskiz.png Живая копия находится по этой ссылке - https://goo.gl/0Alnjo Весь ...
Помощь по сайту
Добрый день.
Задача следующая:
Есть сайт: http://capstroy.kg/ak/
Нужно сделать на моем сайте такой эффект или объяснить мне как сделать эффект наведения на этажи здания как на этом примере.
Свой сайт скину кандидатам.
Заявки фрилансеров
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