Перенос сайта consaltex.ru на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки119 просмотров

Интересует перенос сайта consaltex.ru на CMS Битрикс. Просьба назвать цену и сроки.

8 лет назад
guest_14849456236119
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров