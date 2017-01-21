Адаптировать 1-страничный сайт для мобильного телефона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок203 просмотра

Сайт одностраничный - все тексты находятся в файле index.hml. На мобильном телефоне текст уезжает за границу. Сделать так, чтобы на мобильных устройствах все отображалось корректно

Сайт: http://studiopriority.1gb.ru/

8 лет назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Константин ну очень ответственно подошел к задаче. И сделал намного больше, чем изначально было озвучено в задаче. Чтобы поправить тексты, пришлось половину сайта переверстать и все было сделано качественно и хорошо. Результатом очень довольна)
Тестирование правок и оплата происходят быстро, легко в общении. Спасибо за проект, Дарья! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад