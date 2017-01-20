Верстка в специальном редакторе

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Добрый день,  

Надо добавить сноски на фото по вот этой инструкции https://sirv.com/help/resources/hotspots-on-360-spin/ 

4 объекта. 

8 лет назад
Alexey_
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров