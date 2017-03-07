Верстка лендинга с элементами анимации

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок248 просмотров

Что нужно: 

1. сверстать лендинг с элементами анимации вместо главной страницы сайта ilyafinance.ru/ (сначала верстаете у себя, потом, после утверждения – перенос лендинга уже на работающий сайт). Скачать макет: yadi.sk/i/AXTFblRu39oWgw 

2. Внести изменения в верстку внутренних страниц сайта согласно макета (скачать макет yadi.sk/i/3B4zQL0139sCg5

ТРЕБОВАНИЯ 

1. Качественная верстка (без багов, которые вылезают при изменении масштаба страницы или размера окна браузера и т.п) 

2. Элементы анимации на лендинге 

Полное ТЗ во вложении. Здесь только укажу кратко работы по анимации элементов: 

• В целом по сайту: Перемотка страниц по блокам, плавная вперед, быстрая назад. Верх блока=верх верх отображаемой области в окне браузера. 1 скрол=перемотка 1 блока. Анимация кнопок 

• Шапка: проявление второй надписи с задержкой 1-2 сек 

• Блок1: Иконки увеличиваются в размере при наведении мыши joxi.ru/Q2KqqVjc1NJErj 

• Блок2: Кнопка увеличивается на 20% спустя 10 сек 

• Блок3: Поэтапное проявление надписей 

• Блок4: Полоска заполнения на калькуляторе плавно заполняет 

• Блок5: поэтапное проявление надписей 

• Блок6: Плавная перемотка карусели 

• Блок7: Увеличиваются иконки при наведении + плавная перемотка 

• Блок8: Плавное раскрывание окошек 

• Блок9: Увеличение блока при наведении, расширение при нажатии 

• Блок10: Смена цвета иконок 

• Блок11: Плавная перемотка отзывов 

• Блок12: Увеличение полей формы при наведении мыши и наборе в ячейке текста 

Предложите стоимость работ с адаптивной версткой и без нее.

Подробное тЗ

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
3 дня
Спасибо за сотрудничество , Евгений знает за что берется, все выполнил четко, Всем рекомендую !!!
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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