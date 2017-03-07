Нужен талантливый верстальщик с незаурядным вкусом для создания веб-анимации, СТРОГО canvas. На основе gif - https://yadi.sk/d/QZ-lhriH39q2eu - нужно создать страницу с таковой анимацией, реализовав при этом изменение пропорций и масштабов графики относительно размеров экрана. ...
Верстка лендинга с элементами анимации
Что нужно:
1. сверстать лендинг с элементами анимации вместо главной страницы сайта ilyafinance.ru/ (сначала верстаете у себя, потом, после утверждения – перенос лендинга уже на работающий сайт). Скачать макет: yadi.sk/i/AXTFblRu39oWgw
2. Внести изменения в верстку внутренних страниц сайта согласно макета (скачать макет yadi.sk/i/3B4zQL0139sCg5)
ТРЕБОВАНИЯ
1. Качественная верстка (без багов, которые вылезают при изменении масштаба страницы или размера окна браузера и т.п)
2. Элементы анимации на лендинге
Полное ТЗ во вложении. Здесь только укажу кратко работы по анимации элементов:
• В целом по сайту: Перемотка страниц по блокам, плавная вперед, быстрая назад. Верх блока=верх верх отображаемой области в окне браузера. 1 скрол=перемотка 1 блока. Анимация кнопок
• Шапка: проявление второй надписи с задержкой 1-2 сек
• Блок1: Иконки увеличиваются в размере при наведении мыши joxi.ru/Q2KqqVjc1NJErj
• Блок2: Кнопка увеличивается на 20% спустя 10 сек
• Блок3: Поэтапное проявление надписей
• Блок4: Полоска заполнения на калькуляторе плавно заполняет
• Блок5: поэтапное проявление надписей
• Блок6: Плавная перемотка карусели
• Блок7: Увеличиваются иконки при наведении + плавная перемотка
• Блок8: Плавное раскрывание окошек
• Блок9: Увеличение блока при наведении, расширение при нажатии
• Блок10: Смена цвета иконок
• Блок11: Плавная перемотка отзывов
• Блок12: Увеличение полей формы при наведении мыши и наборе в ячейке текста
Предложите стоимость работ с адаптивной версткой и без нее.
Подробное тЗ
Выбранный исполнитель
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