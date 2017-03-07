Верстка лендинга с элементами анимации

Что нужно:

1. сверстать лендинг с элементами анимации вместо главной страницы сайта ilyafinance.ru/ (сначала верстаете у себя, потом, после утверждения – перенос лендинга уже на работающий сайт). Скачать макет: yadi.sk/i/AXTFblRu39oWgw

2. Внести изменения в верстку внутренних страниц сайта согласно макета (скачать макет yadi.sk/i/3B4zQL0139sCg5)

ТРЕБОВАНИЯ

1. Качественная верстка (без багов, которые вылезают при изменении масштаба страницы или размера окна браузера и т.п)

2. Элементы анимации на лендинге

Полное ТЗ во вложении. Здесь только укажу кратко работы по анимации элементов:

• В целом по сайту: Перемотка страниц по блокам, плавная вперед, быстрая назад. Верх блока=верх верх отображаемой области в окне браузера. 1 скрол=перемотка 1 блока. Анимация кнопок

• Шапка: проявление второй надписи с задержкой 1-2 сек

• Блок1: Иконки увеличиваются в размере при наведении мыши joxi.ru/Q2KqqVjc1NJErj

• Блок2: Кнопка увеличивается на 20% спустя 10 сек

• Блок3: Поэтапное проявление надписей

• Блок4: Полоска заполнения на калькуляторе плавно заполняет

• Блок5: поэтапное проявление надписей

• Блок6: Плавная перемотка карусели

• Блок7: Увеличиваются иконки при наведении + плавная перемотка

• Блок8: Плавное раскрывание окошек

• Блок9: Увеличение блока при наведении, расширение при нажатии

• Блок10: Смена цвета иконок

• Блок11: Плавная перемотка отзывов

• Блок12: Увеличение полей формы при наведении мыши и наборе в ячейке текста

Предложите стоимость работ с адаптивной версткой и без нее.

Подробное тЗ