Верстка форума

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Закрыт16 заявок218 просмотров

Необходимо сверстать форум в стиле основного сайта: 

http://mkbim.ru/

http://forum.mkbim.ru/

Основные требования: 

1. Шапка с основного сайта была на форуме. 

2. Цвета на форум в стиле сайта. 

3. Шрифты на форуме в стиле сайта.

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров