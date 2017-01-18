Нужна адаптивность под мобильные устройства для двух сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки210 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать адаптивность для двух сайтов под мобильные устройства xn--80aap0atdffd.com и matras-sevastopol.com. От вас стоимость и сроки.

8 лет назад
nox86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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