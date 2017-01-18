Сверстать сайт с готовым дизайном psd

Договорились с Сергеем о сдаче проекта через три дня. В этот же день я получил от бывшего заказчика запрос, о изменений некоторых данных в исходном сайте. Тут же я нашёл (через минут 30), нового исполнителя этого же проекта, за ту же стоимость. На следующий день, ровно через 23-24 часа, я получаю сообщение от Сергея, с вопросом, готов ли проект сдать (при условии, что заказ был на три дня)... Через два дня, я, допрашивая исполнителя, о сделанной работе, он доброжелательно меня игнорировал, не смотря на многочисленные сообщения в Вконтакте, на бирже и на телефонные звонки. После того, как исполнитель "исчез", я написал Сергею, о сложившейся ситуации... На что я получил ответ в виде нецензурных выражений, и о том, что мол "я такой плохой", что обьяснил ему подробно всю ситуацию, то что меня "обвертели"... Видимо, как я понял, он думал, что лучше было бы, что если я бы вообще не отвечал ему на сообщения, с его деньгами на карточке... По общению, чувствуется, что Сергей не воспитанный, разговор ведёт очень по-хамски, складывается ощущение, что он "школьник", и по умственному развитию, от силы, лет 15, не больше... Так же Сергей, говоря что, мол я "великий мошенник", выкладывая Личные Сообщения и адрес моей "бывшей прописки" и номер банковской карты, успевая нарушить пару статьей, одна из которых => Статья 24. "Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального закона", которая гласит: В силу ст. 3 ФЗ «О персональных данных»: 1) персональные данные — любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация; Очень не рекомендую к сотрудничеству, потратите время и нервы, отвечая на его хамские сообщения! Так как в начале, он доброжелательный, а потом начинает показывать свой "капризный, женственный нрав"! Не советую!