Нужно скопировать html-шаблон сайта

Нужно сохранить в виде html главную страницу сайта и привести верстку к нормальному виду. Т.е. почистить от лишнего кода и прописать верные пути картинок.

На выходе должно получится: папка Images с картинками, файл css, файл js (если потребуется) и файл index.html

Сайт самая обычная визитка, как пример посмотрите вот этот torfovoz.ru (сайт будет другой, отправлю в ЛС)

Оставляйте свои предложения.