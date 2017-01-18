Есть сайт http://new.1translate.com/business. Нужна ваша помощь с изменениями. Блок с валютой и языками интерфейса вынести куда-то в селекты в шапку, чтобы было видно только один текущий язык и одну валюту, а ...
Нужно скопировать html-шаблон сайта
Нужно сохранить в виде html главную страницу сайта и привести верстку к нормальному виду. Т.е. почистить от лишнего кода и прописать верные пути картинок.
На выходе должно получится: папка Images с картинками, файл css, файл js (если потребуется) и файл index.html
Сайт самая обычная визитка, как пример посмотрите вот этот torfovoz.ru (сайт будет другой, отправлю в ЛС)
Оставляйте свои предложения.
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