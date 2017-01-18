Правка верстки - добавить саггест, вынести

Есть сайт http://new.1translate.com/business. Нужна ваша помощь с изменениями.

Блок с валютой и языками интерфейса вынести куда-то в селекты в шапку, чтобы было видно только один текущий язык и одну валюту, а не как сейчас. Пример реализации на anywayanyday - см в левом верхнем углу. И в мобильной версии чтобы оно также было и ее не ломало. Добавить крестик в бургер меню для его закрытия в моб версии и вернуть обратно shopping cart info в моб версии.

Подробнее описал задание тут: https://new.1translate.com/business/dev/

Если п.6 непонятен, проигнорируйте его

Указываем примерную стоимость и сроки