Настроить мультиязычность на сайте

Здравствуйте. Есть сайт georgia-tour.org на Wordpress. Нужно настроить, чтоб в правом верхнем углу был значек языков, желательно выпадающий (чтоб меньше места занимал). Главное, это чтоб корректно работал.

Расчет через денежный перевод после выполнения работы, можно по безопасной сделке (но я никогда не пользовался).