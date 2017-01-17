Необходимо работу сделать в течении 7 дней с выдачи файлов, согласно требований https://docs.google.com/document/d/1845iFNhoE-LvNCu9eHHXl1DdgwT9TLGZGgbvaVyNNR8/edit Цена работы 5000-6000
Вёрстка + программирование + подключение парсеров
Сайт по продаже билетов на мероприятия , похожий пример: khltickets точка ru
На днях будут готовы PSD макеты, который необходимо будет адаптивно сверстать
Помимо верстки, необходимо будет сайт запрограммировать, чтоб можно было добавлять, удалять мероприятия, выставлять цены на определенные места, а так же подключить 10 парсеров, чтоб с 10 разных источников ко мне на сайт попадала информация о свободных, непроданных местах, а на моем сайте эти места были выставлены с определенной наценкой.
Более подробную информацию при переписке или голосом в скайпе.
Бюджет - 30 тысяч рублей
Заявки фрилансеров
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