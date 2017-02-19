Верстка сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок199 просмотров

1. необходимом сделать адаптивную верстку под мониторы, планшеты, мобильники.

2. сюда прикрепляю картинки что верстать:

https://cloud.mail.ru/public/3Wyz/gcCdLeCQ7 

3. все посадить на смs word press

WordPress
8 лет назад
Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$200
10 дней
все сделано очень хорошо. Рекомендую !!!
Работаем не первый раз, по факту. Все хорошо, рекомендую

Заявки фрилансеров

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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