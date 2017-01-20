Необходимо работу сделать в течении 7 дней с выдачи файлов, согласно требований https://docs.google.com/document/d/1845iFNhoE-LvNCu9eHHXl1DdgwT9TLGZGgbvaVyNNR8/edit Цена работы 5000-6000
Верстка лендинга
Необходимо сверстать лендинг
Сроки: до 20.01.2017 21:00 МСК
Стоимость: 1 500 руб
скорость загрузки не менее 70 по сервису
Обязательно кроссбраузерно.
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Все подробности обсудим с кандидатами.
Заявки фрилансеров
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