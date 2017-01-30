Сайт медцентра

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок219 просмотров

Требуется сайт медицинского центра на вордпресс. За основу дизайна и структуры берем diomid.com. Лого, название, контент с меня, с вас верстка и реализация в вордпресс.

Постоплата на карту сбера или вебмани. Работу  смотрим на вашем хосте.

Сроки - 1 неделя

WordPress
8 лет назад
DIM5984
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sumik
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$45
7 дней
Отличный программист, даже с размытым ТЗ результат получился отличным. Коммуникация на уровне. Все замечания по ходу работы исправлялись очень быстро. Рекомендую
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sumik
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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