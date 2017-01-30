Сайт медцентра

Требуется сайт медицинского центра на вордпресс. За основу дизайна и структуры берем diomid.com. Лого, название, контент с меня, с вас верстка и реализация в вордпресс.

Постоплата на карту сбера или вебмани. Работу смотрим на вашем хосте.

Сроки - 1 неделя