Интегрировать верстку с Wordpress

$13
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки132 просмотра

Выберу по цене и опыту . бюджет ограниченый.Верстка уже адаптированая,то есть больше кроме интеграции никаких манипуляций делать не  надо.

WordPress
8 лет назад
tvpnero
Олег 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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