Поправить шаблон сайта.

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Закрыт17 заявок189 просмотров

Есть сайт : http://riga-crimea.ru/

ПО непонятным причинам у него поплыл шаблон, и все стало криво отображаться. 

Надо поправить шаблон чтобы сайт вернулся в нормальное состояние.

Предлагайте ваши бюджеты. Предпочтение людям из украины.

8 лет назад
brandway
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров