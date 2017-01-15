Настроить сайт после переезда на новый хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок153 просмотра

Доброго!

После переезда на новый хостинг https://www.keramicheskaya-plitka.by/ перестал нормально отображаться сайт на внутренних страницах https://keramicheskaya-plitka.by/novye-kollektsii.html к примеру. Нужно настроить его корректную работу. 

8 лет назад
shyrbIk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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