Адаптация лендинга к моб. устройствам

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок177 просмотров

Здравствуйте. 

Нужно сделать адаптацию несложного лендинга. Чтобы проходилась проверка тут https://search.google.com/search-console/mobile-friendly

8 лет назад
orlova1985
Орлова 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Татьяна - умничка. Я просила сделать некоторые доработки, помимо заявленного тз, всё было выполнено без проблем. Рекомендую!
Однозначно рекомендую Ольгу к сотрудничеству! Оплата в срок, чётко поставленное тз, приятное общение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)

Заявки фрилансеров

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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