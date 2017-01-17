Здравствуйте! Есть интернет-магазин на Opencart 2.3.0.2, установлена тема www.pavothemes.com/openca... Нужно переверстать страницу товара и шапку сайта, используя существующие в теме файлы. Во вложении – вид страницы товара (для десктопов/горизонтального вида ...
Адаптация лендинга к моб. устройствам
Здравствуйте.
Нужно сделать адаптацию несложного лендинга. Чтобы проходилась проверка тут https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
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