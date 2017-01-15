Доработать сайт

1. Скопировать форму заявки на остальные страницы (на главной она работает, нужно просто скопировать код модальных окон на другие страницы)

2. Почистить от лишнего кода с помощью специального расширения, которое видит, какие стили используются, какие нет и убрать лишний код в html

3. Оптимизировать изображения

4. В мобильной версии имеется кнопка "получить консультацию" сменить ее на открытие чата вконтакте, а иконку вк в мобильной версии убрать.

5. Сжать код css и js после проведения вышеуказанных работ

От исполнителя приступить сегодня же, закончить завтра к вечеру, быть на связи в скайп. Если устроит работой обеспечу постоянно на будущее.

Доступ к хостингу и ссылку на сайт дам исполнителю

Работа не сложная, могу сделать и сам - некогда.