Доработать сайт

$17
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки181 просмотр

1. Скопировать форму заявки на остальные страницы (на главной она работает, нужно просто скопировать код модальных окон на другие страницы)

2. Почистить от лишнего кода с помощью специального расширения, которое видит, какие стили используются, какие нет и убрать лишний код в html

3. Оптимизировать изображения

4. В мобильной версии имеется кнопка "получить консультацию" сменить ее на открытие чата вконтакте, а иконку вк в мобильной версии убрать.

5. Сжать код css и js после проведения вышеуказанных работ 

От исполнителя приступить сегодня же, закончить завтра к вечеру, быть на связи в скайп. Если устроит работой обеспечу постоянно на будущее.

Доступ к хостингу и ссылку на сайт дам исполнителю

Работа не сложная, могу сделать и сам - некогда.

CSSHTMLJavaScript
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vlad248
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
23 отзыва
8 лет назад
$15
1 день
Спасибо все вовремя и в срок. Рекомендую
Прекрасный заказчик с конкретными требованиями. Оплата моментальная. Рекомендую 100%.

Заявки фрилансеров

vlad248
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
23 отзыва
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка 3 внутренних страниц + JS

    Есть сайт http://mztour.ru/ и нужно сделать адаптивную верстку 3 внутренних страниц.  Форма поиска билетов (http://pastenow.ru/44c7d2f16b7e086ebc231d3146e645d0) Должна быть возможность вставлять форму на несколько разных страниц сайта(скопировать html формы и вставить в нужное место) и чтобы ...

    AJAXHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка 13 страниц.

    Необходимо сверстать адаптивно 13 страниц. Верстать по БЭМ, валидно, чтобы все карусели и выпадающие списки работали и т.д. На главной постраничный скролл. На остальных как обычно. Макеты кандидатам. Сайт в принципе простой. ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка простой страницы

    Всем привет! Требуется адаптивная верстка главной страницы (ПК, планшет, смартфон). Макет в psd очень простой. Основываюсь при выборе на стоимость и на рейтинг на сайте.

    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптировать сайт по образцу

    $10

    Здравствуйте! Необходимо сделать адаптацию сайта по образцу другого сайта, они примерно одинаковые, расположение блоков чтобы одинаковое было, исходники вышлю. Бюджет не меняется. Только безопасная сделка.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта

    Здравствуйте.По ссылке дизайн изображение + psd со шрифтами.https://yadi.sk/d/ehUYTFJa396GQS Нужна адаптивная верстка с настройкой форм обратной связи.Стоимость, сроки?

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • На первой странице сделать блок с переходом на другой раздел

    На первой странице нужно сделать блок с оповещением, что пользователи могут посмотреть на сайте кафе с китайским меню, перейдя по ссылке в данный раздел. При переходе на данную страницу по умолчанию срабатывает фильтр "Есть китайское меню" ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка 2-ух страниц

    Здравствуйте! Необходимо сверстать Главную и внутреннюю страницу из PSD макета. Макеты сделаны под 3 разрешения (ПК, планшет, мобильники).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад