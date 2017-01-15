shkafy-kupe-16.ru/ На десктопе 1. В шапке меню (о компании, как заказать и т.д.) уехало, так как я добавил слишком много страниц. Нужно перенести меню вверх, чтобы ...
Доработать сайт
1. Скопировать форму заявки на остальные страницы (на главной она работает, нужно просто скопировать код модальных окон на другие страницы)
2. Почистить от лишнего кода с помощью специального расширения, которое видит, какие стили используются, какие нет и убрать лишний код в html
3. Оптимизировать изображения
4. В мобильной версии имеется кнопка "получить консультацию" сменить ее на открытие чата вконтакте, а иконку вк в мобильной версии убрать.
5. Сжать код css и js после проведения вышеуказанных работ
От исполнителя приступить сегодня же, закончить завтра к вечеру, быть на связи в скайп. Если устроит работой обеспечу постоянно на будущее.
Доступ к хостингу и ссылку на сайт дам исполнителю
Работа не сложная, могу сделать и сам - некогда.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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