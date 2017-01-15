Адаптивная верстка 13 страниц.

Необходимо сверстать адаптивно 13 страниц. Верстать по БЭМ, валидно, чтобы все карусели и выпадающие списки работали и т.д. На главной постраничный скролл. На остальных как обычно. Макеты кандидатам. Сайт в принципе простой.

Макеты в .PSD, адаптив тоже есть.