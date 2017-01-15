Адаптивная верстка 13 страниц.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок265 просмотров

Необходимо сверстать адаптивно 13 страниц. Верстать по БЭМ, валидно, чтобы все карусели и выпадающие списки работали и т.д. На главной постраничный скролл. На остальных как обычно. Макеты кандидатам. Сайт в принципе простой.

Макеты в .PSD, адаптив тоже есть.

8 лет назад
guest_14844828568508
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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