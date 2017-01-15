Адаптивная верстка сайта

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Закрыт32 заявки275 просмотров

Здравствуйте.По ссылке дизайн изображение + psd со шрифтами.https://yadi.sk/d/ehUYTFJa396GQS Нужна адаптивная верстка с настройкой форм обратной связи.Стоимость, сроки?

8 лет назад
dmitriicru
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров