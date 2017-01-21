Адаптивная верстка 2-ух страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен44 заявки399 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо сверстать Главную и внутреннюю страницу из PSD макета. Макеты сделаны под 3 разрешения (ПК, планшет, мобильники).

8 лет назад
Pilot-t
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

irina_nyrok
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
10 дней назад
8 лет назад
$40
3 дня
Очень доволен проделанной работе! Проект был сделан качественно и в срок. Большое внимание Ирина уделила мелочам, которые я даже не прописывал в ТЗ, что огромный плюс! Планирую и дальше сотрудничать с ней и всем рекомендую!
Отличный заказчик! Всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

irina_nyrok
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
10 дней назад
8 лет назад