Нужен программист(верстальщик) чтобы проставить коды(скрипты) сайте

Нужен программист(верстальщик) чтобы сделать на сайте (платформа амира ВАЖНО уметь работать на ней): 1. Проставить скрипт(код) для установки на сайте он лайн консультанта (услугу предоставляет живосайт) 2. Проставить коды (навыки работы в HTML должны быть) на сайте, чтобы установить целевой звонок яндекса. Ставка часовая -250 руб/час. Будем общаться во время работы по телефону ( т.к работу надо выполнить в срок и переписываться по почте времени нет). Ищем сотрудника из России. Спасибо за понимание.