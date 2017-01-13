Нужен программист(верстальщик) чтобы проставить коды(скрипты) сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка104 просмотра

Нужен программист(верстальщик) чтобы сделать на сайте (платформа амира ВАЖНО уметь работать на ней): 1. Проставить скрипт(код) для установки на сайте он лайн консультанта (услугу предоставляет живосайт) 2. Проставить коды (навыки работы в HTML должны быть) на сайте, чтобы установить целевой звонок яндекса. Ставка часовая -250 руб/час. Будем общаться во время работы по телефону ( т.к работу надо выполнить в срок и переписываться по почте времени нет).  Ищем сотрудника из России. Спасибо за понимание.

HTML
8 лет назад
marinailuyshina
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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