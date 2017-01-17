Карусель отзывов. Modx

Нужно наверстать карусель отзывов. Во вложении имеется дизайн.

Нужно наверстать карусель отзывов. Во вложении имеется дизайн.

1) Карусель должен быть "адаптивным". НА мобильной версии сайта все должно отображаться корректно, ровно.

2) Карусель (слайдер) не должен конфликтовать с главным слайдером. (У нас в практике такое было, добавляем карусель – исчезает "основной" слайдер.

4) На сайте есть страницы "ОТзывы" – в карусель/слайдер попадают автоматический последние 3.

5) Высота рамки как на дизайне. Если отзыв большой, то рамка расширяется. а если маленький. то уменьшается.

Получается 3 последних отзыва вытаскиваем. 1 отзыв большой, 2 средний а третий маленький совсем. Рамка в зависимости от отзыва будет увеличиваться/уменьшаться.

6) На мобильном и на планшете объем текста такой же.

Работы будут делаться на нашем тестовом хостинге. После того, как работа будет сделана на тестовом, надо будет перенести блог “Отзывы” на боевой сайт.