Карусель отзывов. Modx

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Завершен3 заявки254 просмотра

Нужно наверстать карусель отзывов. Во вложении имеется дизайн.  

Нужно наверстать карусель отзывов. Во вложении имеется дизайн.  

1) Карусель должен быть "адаптивным". НА мобильной версии сайта все должно отображаться корректно, ровно.

2) Карусель (слайдер) не должен конфликтовать с главным слайдером. (У нас в практике такое было, добавляем  карусель –  исчезает "основной" слайдер.  

4) На сайте есть страницы "ОТзывы" – в карусель/слайдер попадают автоматический последние 3.  

5) Высота рамки как на дизайне. Если отзыв большой, то рамка расширяется.  а если маленький. то уменьшается.

Получается 3 последних отзыва вытаскиваем. 1 отзыв большой, 2 средний а третий маленький совсем. Рамка в зависимости от отзыва будет увеличиваться/уменьшаться.

6) На мобильном и на планшете объем текста такой же.

Работы будут делаться на нашем тестовом хостинге. После того, как работа будет сделана на тестовом, надо будет перенести блог “Отзывы” на боевой сайт.

MODX
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$25
1 день
Илья быстро справился поставленной задачей. Хочу заметить, что исполнитель задает очень "правильные вопросы" замечая все нюансы. Дальше будем сотрудничать! рекомендую.
Все отлично! Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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