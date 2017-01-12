Верстка дизайна на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок104 просмотра

Всем привет!

На сайт на 1С битрикс необходима верстка страниц.

Дизайн простой достаточно, без адаптива пока.

В ответе указывайте стоимость верстки одного типа страницы и примерное время, за которое верстаете.

8 лет назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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