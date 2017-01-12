Необходимо оживить дизайн сайта по макету. Движок: верстка под OpenCart В качестве фреймворка можно использовать Bootstrap Верстка должна быть кроссбраузернной и корректно отображаться в последних версиях браузеров ...
Верстка и натяжка мобильной версии на ВордПресс
Нужна верстка и натяжка мобильной версии сайта на сайт sun-hands.ru
По сути нужна мобильная версия "под ключ".
Заявки фрилансеров
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