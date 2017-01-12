Социальный замок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки119 просмотров

Здравствуйте. Требуется сделать так, чтобы половина статьи открывалась при нажатии на одну из кнопок социальных сетей. Без сторонних сервисов, без ссылок. Чтобы можно было отключать на некоторых страницах. Сайт на Joomla.

Joomla
8 лет назад
rus842
Руслан 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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