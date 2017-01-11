Сверстать каркас под картинки Opencart 2

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок135 просмотров

Вывести блоки на главной с картинками и ссылками на товар по определенной цене (модуль для html вывода есть, необходимо сверстать каркас для вставки). Всего таких блоков около 9 в каждом от 6 до 8 картинок с ценой.

HTMLOpencart
8 лет назад
guest_14816304150782
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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