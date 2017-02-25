Верстка макета (Front-End) для сайта студии дизайна.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок395 просмотров

Добрый день! 

Я графический дизайнер с опытом работы в создании сайтов более 8 лет.

Собираю команду для создания сложных веб-проектов.

Первая задача - создание нашего веб-сайта.

Макеты в вложении.

Коротко о задаче:

Главный элемент сайта это слайдер = новостной блок разработанный по аналогии с thewebkitchen.co.uk - (его нужно практически повторить).

Если осилите это - остальное вам точно по зубам.

Ищу:FRONT-END РАЗРАБОТЧИК: - Идеальное знание HTML и CSS - Продвинутый Bootstrap - Опыт верстки не менее 3 лет - Адаптивность и кроссбраузерность! 5 примеров работ вышлите вместе с резюме, C указанием затраченного времени на каждый пример в часах.BACK-END РАЗРАБОТЧИК: - Опыт работы с PHP не менее 3 лет - Опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP - CMS (Bitrix, WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart) - Базовые HTML5/CSS3; - Опыт работы с JavaScript, jQuery и тд.Москва и Питер в приоритете! Но, при хорошем портфеле работ, готов рассмотреть варианты.

Жду ваши работы!

BootstrapCSSDrupalHTMLJavaScriptJoomlajQueryMySQLOpencartPHPWordPress
8 лет назад
dsuvorov
Суворов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$140
4 дня
Профессионал в своем деле! Получил больше чем ожидал, спасибо! Буду рекомендовать всем ;)
Все отлично, будем еще работать

Заявки фрилансеров

iguodala
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка короткого интерактивного сайта

    Всем привет. Нужно сверстать небольшой интерактивный сайт.  Макет из 3 практически идентичных страниц.  home.jpg - это главная hover.jpg - это при наведении на один из элементов, таких элементов 4, при нажатии на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка страниц

    Доброго дня! Нужно выполнить адаптивную верстку 4 страниц. Макет в слоях в PSD. Отдельно дизайна под адаптив нет. Верстка должна проходить валидацию в инструменте мобилопригодности яндекса и гугла.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вёрстка сайта. Размещение на хостинг.

    Вёрстка сайта.  Размещение на хостинг. Хостинг и домен имеются. Есть дизайн работа PSD. Сайт 1 центральная страница плюс 5 закладок. Цена договорная но не более 1500 рублей.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменение шаблона

    Всем привет! Требуется: - перепилить уже имеющийся html шаблон http://dogs.xandr99.tmweb.ru/ (шаблон есть отдельно) под новый дизайн (дизайн в приложении) - только верстка - нужно сделать быстро и качественно ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTML верстальщик на проэкт

    Требуется сверстать 10 макетов страниц одного сайта из psd в html  В ответе прошу указать стоимость, сроки исполнения. привестипримеры работ. Требования смотреть в приложении. Если вы согласны с условиями отпишитесь

    HTML
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна адаптивная резиновая верстка небольшого лендинга

    Прикреплен уменьшенный в 4 раза макет для верстки. Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение экрана через @media screen): - шапка (верхний блок на белом фоне с телефоном ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад