Всем привет. Нужно сверстать небольшой интерактивный сайт. Макет из 3 практически идентичных страниц. home.jpg - это главная hover.jpg - это при наведении на один из элементов, таких элементов 4, при нажатии на ...
Верстка макета (Front-End) для сайта студии дизайна.
Добрый день!
Я графический дизайнер с опытом работы в создании сайтов более 8 лет.
Собираю команду для создания сложных веб-проектов.
Первая задача - создание нашего веб-сайта.
Макеты в вложении.
Коротко о задаче:
Главный элемент сайта это слайдер = новостной блок разработанный по аналогии с thewebkitchen.co.uk - (его нужно практически повторить).
Если осилите это - остальное вам точно по зубам.
Ищу:FRONT-END РАЗРАБОТЧИК: - Идеальное знание HTML и CSS - Продвинутый Bootstrap - Опыт верстки не менее 3 лет - Адаптивность и кроссбраузерность! 5 примеров работ вышлите вместе с резюме, C указанием затраченного времени на каждый пример в часах.BACK-END РАЗРАБОТЧИК: - Опыт работы с PHP не менее 3 лет - Опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP - CMS (Bitrix, WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart) - Базовые HTML5/CSS3; - Опыт работы с JavaScript, jQuery и тд.Москва и Питер в приоритете! Но, при хорошем портфеле работ, готов рассмотреть варианты.
Жду ваши работы!
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