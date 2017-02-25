Верстка макета (Front-End) для сайта студии дизайна.

Добрый день!

Я графический дизайнер с опытом работы в создании сайтов более 8 лет.

Собираю команду для создания сложных веб-проектов.

Первая задача - создание нашего веб-сайта.

Макеты в вложении.

Коротко о задаче:

Главный элемент сайта это слайдер = новостной блок разработанный по аналогии с thewebkitchen.co.uk - (его нужно практически повторить).

Если осилите это - остальное вам точно по зубам.

Ищу:FRONT-END РАЗРАБОТЧИК: - Идеальное знание HTML и CSS - Продвинутый Bootstrap - Опыт верстки не менее 3 лет - Адаптивность и кроссбраузерность! 5 примеров работ вышлите вместе с резюме, C указанием затраченного времени на каждый пример в часах.BACK-END РАЗРАБОТЧИК: - Опыт работы с PHP не менее 3 лет - Опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP - CMS (Bitrix, WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart) - Базовые HTML5/CSS3; - Опыт работы с JavaScript, jQuery и тд.Москва и Питер в приоритете! Но, при хорошем портфеле работ, готов рассмотреть варианты.

Жду ваши работы!