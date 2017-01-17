Верстка страниц

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Завершен38 заявок301 просмотр

Доброго дня!

Нужно выполнить адаптивную верстку 4 страниц. Макет в слоях в PSD. Отдельно дизайна под адаптив нет. Верстка должна проходить валидацию в инструменте мобилопригодности яндекса и гугла.

8 лет назад
awpshko
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

user123
Антон 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
8 лет назад
$75
5 дней
Рекомендую Антона, как настоящего профессионала и мастера верстки 100500 уровня. Вся работа сделана в кратчайшие сроки, без каких-либо нареканий. Всем очень доволен, буду обращаться еще
Задача поставлена четко, с оплатой никаких проблем: работа в удовольствие. Порядочность, терпеливость и вежливость - всё про Сергея. Надеюсь, это не последний наш проект. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

user123
Антон 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
8 лет назад