Верстка мобильной версии Targeleon.com

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок202 просмотра

У нас есть PSD макеты мобильной версии сайта. Нужна качественная валидная кроссбраузерная мобильная верстка.

8 лет назад
targeleon
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
19 минут назад
8 лет назад
$170
7 дней
Отличная верстка, все пожелания учтены, правки внесены. Спасибо!
Виталий – один из лучших заказчиков, с которыми мы работали. Работать с Виталием легко и приятно, как и ранее. Четко составленное техническое задание , постоянная коммуникация, готовность пойти на компромиссы и выслушать наши предложения по оптимизации решения. Оплата, как всегда, была произведена вовремя и в полном объёме. Будем с радостью продолжать работать с этим заказчиком. Однозначно рекомендуем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Time-isMoney
Денис 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
19 минут назад
8 лет назад