Верстка мобильной версии Targeleon.com

Виталий – один из лучших заказчиков, с которыми мы работали. Работать с Виталием легко и приятно, как и ранее. Четко составленное техническое задание , постоянная коммуникация, готовность пойти на компромиссы и выслушать наши предложения по оптимизации решения. Оплата, как всегда, была произведена вовремя и в полном объёме. Будем с радостью продолжать работать с этим заказчиком. Однозначно рекомендуем к сотрудничеству!