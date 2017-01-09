Верстка макета

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт53 заявки387 просмотров

Необходимо сверстать макет, адаптационных макетов нету, но желательно сделать.   Предложения в проект.

8 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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