Приветствую всех фрилансеров. Есть работа для истинных мастеров по адаптивной верстке. Есть сайт k-systemy.ru необходима адаптивная верста по готовому макету (он уже есть) сайт на мегагруппе. Интересует цена и сроки.
Валидация формы на лету
Привет.
Есть небольшая свёрстанная форма (вообще их две, но вторая - сокращенная версия первой).
Можете прямо сейчас посмотреть, там ничего грандиозного.
(Вторая форма скрыта, кликните по псевдо-ссылке, что бы посмотреть)
Чего не нужно будет делать
Отправлять форму на сервер и прочее. Эта форма - лишь имитация работы интерфейса. Кроссбраузерность - нет.
Можно применять любые инструменты, писать код как попало, менять стили и разметку (лишь бы форма выглядела как прежде).
Что необходимо сделать (немного подробнее и нагляднее увидите на png-шке)
1) Провалидировать инпуты как это делает Яндекс при регистрации почты.
Если в инпут вводили какие-то символы, затем стерли оставив поле пустым, а после этого инпут потерял фокус,
то появляется сообщение об ошибке.
2) Так же для одного поля необходима маска (телефон). Если маска заполнена не полностью, а инпут теряет фокус - сообщение об ошибке.
3) По умолчанию кнопка отправки формы неактивна - форму "отправить" нельзя.
Заполнив все необходимые поля, кнопка становится активной
4) Нажав на активную кнопку, в диве появляется небольшой текстовый блок (его придётся сверстать)
Пишите пожалуйста сроки и сколько это будет стоить. Оплатить могу только Яндекс.Деньгами
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