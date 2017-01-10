Валидация формы на лету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки158 просмотров

Привет.

Есть небольшая свёрстанная форма (вообще их две, но вторая - сокращенная версия первой).

Можете прямо сейчас посмотреть, там ничего грандиозного. 

(Вторая форма скрыта, кликните по псевдо-ссылке, что бы посмотреть)

Чего не нужно будет делать

Отправлять форму на сервер и прочее. Эта форма - лишь имитация работы интерфейса. Кроссбраузерность - нет.

Можно применять любые инструменты, писать код как попало, менять стили и разметку (лишь бы форма выглядела как прежде).

Что необходимо сделать (немного подробнее и нагляднее увидите на png-шке)

1) Провалидировать инпуты как это делает Яндекс при регистрации почты.

Если в инпут вводили какие-то символы, затем стерли оставив поле пустым, а после этого инпут потерял фокус,

то появляется сообщение об ошибке.

2) Так же для одного поля необходима маска (телефон). Если маска заполнена не полностью, а инпут теряет фокус - сообщение об ошибке.

3) По умолчанию кнопка отправки формы неактивна - форму "отправить" нельзя.

Заполнив все необходимые поля, кнопка становится активной

4) Нажав на активную кнопку, в диве появляется небольшой текстовый блок (его придётся сверстать)

Пишите пожалуйста сроки и сколько это будет стоить. Оплатить могу только Яндекс.Деньгами

8 лет назад
JohnYossarian
Дмитрий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$15
1 день
Хорошо разобрался в задании и быстро его выполнил.
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.

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cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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